Brazao lascia l’Inter e torna a casa: «Sono felice di essere qui!». Affare ai dettagli

Brazao non è più un calciatore dell’Inter. Non è ancora ufficiale ma a renderlo tale saranno solo gli ultimi dettagli, in arrivo a ore. Il portiere brasiliano si trova già in Brasile, dove spera di poter tornare presto protagonista dopo il lungo stop per infortunio

A CASA PER RIPARTIRE – Come anticipato settimane fa (vedi articolo) e preannunciato nelle scorse ore (vedi articolo), Gabriel Brazao lascia l’Inter, Milano e l’Italia. Il portiere brasiliano è sbarcato in Brasile, dove continuerà la sua carriera dopo il grave infortunio rimediato nel corso del ritiro estivo: «Sono molto felice di essere a casa. Il Cruzeiro è casa mia, la mia vita! Ci sono alcune cose da sistemare ma sono molto felice. La mia famiglia è vicina, è una gioia immensa tornare a casa. Sono pronto al 100% per tornare in campo. Mi hanno aiutato nel recupero dall’infortunio. Il Cruzeiro è la mia motivazione: poter tornare e rappresentare il club è un sogno che realizzerò nuovamente». Queste le prime parole di Brazao, intercettato dall’emittente brasiliana Radio Itatiaia in aeroporto. Brazao torna al Cruzeiro in prestito fino al 30 giugno 2023. L’annuncio verrà dato dopo aver ultimato i dettagli. In particolare, dopo aver superato le visite mediche, pratica fondamentale per un calciatore che viene da un lungo stop. Nonostante tutto, Brazao non è ancora certo della maglia da titolare, visto che si giocherà il posto tra i pali con un altro neo acquisto: il classe ’90 Rafael, ex Napoli e Sampdoria, appena annunciato dopo la rescissione con il Reading.