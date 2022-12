Schillaci: «All’Inter ho avuto troppi infortuni! Scudetto? È l’anno del Napoli»

Salvatore Schillaci, in una lunga intervista concessa all’edizione odierna di Tuttosport, ha parlato della sua esperienza all’Inter e della lotta scudetto in Serie A

ESPERIENZA – Schillaci parla del suo periodo all’Inter e parla della lotta Scudetto: «Inter maglia pesante? San Siro è sempre San Siro. Io sono andato a giocare a Milano con la stessa voglia con cui ero arrivato a Torino. L’Inter aveva deciso di puntare su di me. Purtroppo ho avuto tanti, troppi infortuni che non mi hanno permesso di avere la continuità necessaria per fare la differenza. Scudetto? Quest’anno credo sia l’anno del Napoli ma ricordatevi: la Juventus non muore mai».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello