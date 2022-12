Orsi: «Napoli +11 sull’Inter, può fare qualche errore. Le altre no»

Inter-Napoli sarà il primo degli scontri diretti che la squadra di Spalletti avrà nel mese di gennaio, subito decisivo per capire come indirizzare la classifica. A Radio Radio Mattino Sport & News, l’ex portiere Orsi valuta quanto valga il match di mercoledì 4.

MARGINE LARGO – Fernando Orsi dà un grosso peso alla classifica: «Partiamo dal presupposto che il Napoli ha undici punti di vantaggio sull’Inter e anche la possibilità di fare qualche errore, le altre non se lo possono permettere. In questo mese si deciderà lo scudetto, perché il Napoli ha tre scontri diretti: considero tale anche quello con la Roma, dove può perdere. Queste tre partite sono fondamentali, se il Napoli le passa indenni lo scudetto è suo. I due mesi di stop ci sono stati per il Napoli, l’Inter e la Juventus, che secondo me stava meglio di tutti perché aveva fatto sei vittorie consecutive. Secondo me è fondamentale questo mese, non so come ripartano ma due mesi fa il Napoli mi sembra la più attrezzata. Non si può dimenticare come ha giocato a calcio nelle prime quindici partite più il girone di Champions League».