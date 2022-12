Mattioli: «L’Inter non vedo come può battere il Napoli, a meno di un cambio»

Mattioli non è molto convinto delle possibilità dell’Inter di fare risultato contro il Napoli fra sette giorni. A Radio Radio Mattino Sport & News il giornalista, tifoso della Juventus, trova solo una speranza per Inzaghi.

CAMPIONATO INDIRIZZATO – Così Mario Mattioli sul big match del 4 gennaio: «Non credo che gli sportivi stiano gufando per il Napoli. Una squadra che disputa quindici partite di campionato come ha fatto, con un rendimento altissimo sia di gioco sia di risultati, non penso che sia gufata. I milanisti devono, perché sono indietro, ma dubito che il Napoli si faccia recuperare. Credo che riprenda il cammino che ha interrotto con la sosta del campionato, fatto di vittorie e buon gioco. Non riesco a vedere come questa Inter possa battere il Napoli, a meno che non sia successo qualcosa chiaramente. Questi due mesi qualche novità la dovranno pur portare: ne abbiamo parlato per tanto tempo, vediamo. Se gli equilibri dovessero rimanere gli stessi, senza situazioni particolari e impreviste, credo che il Napoli possa continuare il suo cammino. Gli basta un pareggio con l’Inter e con le altre vicine per superare l’ingorgo».