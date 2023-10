Scaroni sicuro: «Al prossimo derby faremo molto bene. Scudetto…»

Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del derby contro l’Inter. Nell’ultimo, i nerazzurri hanno dominato strapazzando i rossoneri 5-1

OBIETTIVO E DERBY − A Sky Sport, Paolo Scaroni ha parlato in questo modo: «Ho in mente un Milan che deve essere in Champions League sempre. Basta, altri obiettivi non ne ho. Mi dice: le piace vincere lo scudetto? Sì, moltissimo. Ma non è il nostro obiettivo numero uno. Siamo un grande club mondiale, dobbiamo essere in Champions League perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Il Derby? C’è il ritorno, ci sarà Milan-Inter e ci andrò perché non è trasferta. Non sono andato ad Inter-Milan perché era trasferta, ma andrò a Milan-Inter e sono sicuro che faremo molto bene».