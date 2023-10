L’Olanda si allena, ma Dumfries non c’è: il motivo è tipo personale

L’Olanda si allena a Zeist per le prossime due sfide contro Francia e Grecia. L’interista Denzel Dumfries non si è presentato in allenamento

FUORI MOMENTANEAMENTE − Dumfries convocato dall’Olanda di Koeman per le prossime due sfide contro Francia e Grecia, valide per le qualificazione a Euro 2024. Il laterale dell’Inter oggi però non si è potuto allenare con i suoi compagni per motivi personali, raggiungerà il gruppo solamente in serata. A comunicarlo un portavoce della nazionale olandese.