Scaroni: «Inter e Milan vogliono stessi strumenti! Ecco come sceglieremo lo stadio»

Scaroni ormai non usa mezzi termini per far capire l’urgenza di costruire un nuovo impianto sportivo per le milanesi. Il Presidente del Milan, intervenuto a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, è deciso a trovare la strada giusta per accelerare ogni operazione che possa regalare alla sua squadra e all’Inter un nuovo stadio in tempi relativamente brevi

PROGETTO PER MILANO – Lato Inter al progetto “Nuovo Stadio Milano” ci pensa Alessandro Antonello (vedi dichiarazioni), lato Milan il Presidente Paolo Scaroni: «Devo dire la verità, mi aspettavo che fossimo più celeri. Soprattutto noi a Milano, che è una città per fare. Per più rapidamente possibile! Speravo che per il progetto stadio, per tutti i milanesi anche non tifosi, ci fosse un’unità di intenti per accelerare. Così non è stato. Sappiamo tutti come in Italia siamo bravi a perdere occasioni perché la burocrazia ci frena. Inter e Milan hanno la stessa visione perché hanno la stessa ambizione. Vogliono giocare un ruolo di primo piano nel calcio europeo, quindi utilizzare anche gli stessi strumenti. Tra cui lo stadio, che è l’ingrediente fondamentale. È il primo ingrediente per avere successo. Lo pensiamo tutti. Se Milano non si dota di uno stadio al livello degli altri grandi club in Europa, è incredibile. La vita va avanti. Va bene la nostalgia, ma Milano deve essere all’avanguardia dell’Europa e non andare indietro! Secondo me, per accelerare questo progetto, è mancato il fatto che questo sia rimasto “il progetto del Milan e dell’Inter” e non della politica milanese. Cioè “il progetto per Milano”, ecco. Resta una cosa per noi. Invece io penso sia una cosa per Milano. Dobbiamo coinvolgere tutti per realizzare un progetto bello per la nostra città. E su questo ancora non ci siamo».

Scaroni traccia la nuova linea

STADIO URGENTE – Scaroni è durissimo e minaccia di scegliere il nuovo stadio esclusivamente in base al criterio temporale: «Una delle ragioni per cui guardiamo al di fuori di Milano è che andiamo a sposare il progetto che avrà i tempi di realizzazione più brevi. Perché abbiamo urgenza di avere un nuovo stadio. Se fuori Milano i tempi si restringono, beh, quello ci piacerà di più di un nuovo San Siro che ci chiede ancora cinque anni prima di vederlo. San Siro è iconico nel mondo perché ci hanno giocato Inter e Milan, non di per sé. Quindi il merito è dei loro risultati sportivi. Se giocassero in un’altra parte, quella parte diventerebbe iconica, ovviamente con il passare del tempo. Io mi sono informato, non ero preparatissimo sul tema del dibattito pubblico. I tempi si possono accorciare e confido che questo avvenga anche a Milano. Dopo la modifica del progetto daremo tutti gli elementi necessari al Comune di Milano, sperando non si perda altro tempo. I club che si incontrano con Inter e Milan in Europa hanno il triplo delle entrate dallo stadio. A me interessano anche i ricavi, inutili sperare di competere con gli altri che hanno entrate più alte delle nostre! Con il nuovo stadio il numero di spettatori aumenta del 50%. E possiamo avere più appeal a livello internazionale per vendere i diritti TV, che oggi in Italia sono un terzo di quelli della Spagna pur con un campionato simile. E una della ragioni sono gli stadi, che spesso in Italia sono semivuoti, al di là del COVID-19. Anche questo è un ingrediente del successo».

Derby di Milano tricolore

LOTTA SCUDETTO – Infine, Scaroni evita in bello stile l’argomento Scudetto: «Io in budget ho scritto di arrivare quarto (ride, ndr). Poi tutto quello che faccio più del quarto posto è meraviglioso! Non pongo nessun limite alla Provvidenza…». Si chiude così l’intervento di Scaroni.