Antonello rassicura: «Inter, ecco che mercato aspettarci! Con Marotta…»

Antonello non vuole allarmare i tifosi nerazzurri e completa le sue dichiarazioni citando il lavoro in coppia con Marotta. L’AD Corporate dell’Inter, ospite speciale di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, spiega in che modo si muoverà la società in estate. Di seguito il terzo e ultimo estratto del lungo intervento radiofonico di Antonello

CALCIO DA RIFORMARE – Non solo progetto “Nuovo Stadio Milano” per Alessandro Antonello (vedi dichiarazioni), impegnato per l’Inter anche su un altro fronte delicato: «Il progetto Super League era un grido di allarme rispetto a una situazione drammatica che si stava delineando a livello difficile. Che poi è risultata nei numeri dei bilanci che sono stati depositati dalle società, con perdite legate al momento. La Super League è un modo per dire di dover riformare il sistema calcio! Così è difficile andare avanti. Troviamo il modo di riformarlo e trovare nuove risorse finanziare per poter crescere. Ora siamo ancora ancorati a un sistema in cui si è sempre in difficoltà nel cercare di crescere e investire. I grandi club devono fare la loro parte per contenere i costi e aumentare i ricavi. Il momento è difficile ma è la a strada da prendere. La sostenibilità economico-finanziaria è fondamentale. Si parla anche di infrastrutture, che sono un elemento fondamentale per rilanciare la competitività dei nostri club all’estero». Questo il pensiero di Antonello, che ritorna sull’importanza del nuovo impianto sportivo per l’Inter.

Inter, non solo Antonello: coppia con Marotta

MERCATO E OBIETTIVI – L’Amministratore Delegato Corporate nerazzurro, dopo aver ribadito il concetto di sostenibilità economico-finanziaria (vedi dichiarazioni), ha un messaggio per i sostenitori interisti: «Voglio rassicurare i tifosi dell’Inter. Perché comunque si è dimostrato che, nonostante le manovre effettuate nell’estate scorsa, la competitività della squadra è ai massimi livelli. E oggi discutiamo su chi vincerà la Scudetto, essendo in lotta. È fondamentale la sostenibilità del club, ma anche la competitività sul campo deve essere protetta e garantita. Dobbiamo aspettaci un calciomercato adatto per garantire entrambe le cose. Per competere ai massimi livelli sia in Italia sia all’estero. È un lavoro molto difficile, ne siamo tutti consapevoli. Ma stiamo lavorano insieme a Beppe Marotta su questa strada e siamo certi di trovare il corretto equilibrio. Non è questione di ridimensionamento ma di sostenibilità, che deve sposarsi con la competitività sul campo. Così le cose possono andare avanti. E lo ha dimostrato il Milan del Presidente Paolo Scaroni (vedi dichiarazioni, ndr) con il suo progetto». Si conclude così l’intervento di Antonello.