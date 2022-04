Lukaku non solo tra Inter e Chelsea: agente e dirigenti hanno piani diversi

Lukaku rivuole l’Inter e la società nerazzurra rivuole l’attaccante belga. O forse no. Forse non tutti, almeno. Oltre a convincere il Chelsea a favorire il ritorno dell’attaccante belga a Milano, bisogna convincere altre parti coinvolte. A partire dall’agente dell’attuale numero 9 blues

MAXI OPERAZIONE – Il futuro di Romelu Lukaku (vedi articolo) farà discutere ancora a lungo. Almeno fino alla conclusione della nuova telenovela di calciomercato. Sull’argomento interviene anche il collega Fabrizio Biasin – giornalista di Libero vicino all’ambiente nerazzurro – che puntualizza: “Il Chelsea deve all’Inter ancora 70/80 milioni di euro. Il giocatore vuole i nerazzurri. Si è esposto direttamente con i dirigenti ed è disposto a tagliarsi l’ingaggio. Il suo agente (Federico Pastorello, ndr) vuole piazzarlo altrove. La dirigenza Inter al momento resta ‘tiepida’”. Questa la sintesi dell’affare Lukaku-Inter fatto da Biasin attraverso il proprio account Twitter. Da ricordare che far quadrare tutti i conti, sia in entrata sia in uscita, dopo il trasferimento di agosto 2021, oggi è l’operazione più difficile. In estate sarà Londra-Milano solo andata?