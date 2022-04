Antonello conferma i piani Inter: «Priorità cambiate nel calcio. Lo Scudetto…»

Antonello ribadisce, sottolineandolo più volte, il significato del concetto di sostenibilità economica-finanziaria. Nel corso dell’ospitata a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, l’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter non si tira indietro nella spiegazione della nuova idea di calcio post-pandemia. Di seguito il secondo estratto del lungo intervento radiofonico di Antonello

PRIORITÀ ODIERNE – Il tema “Nuovo Stadio Milano” non è l’unico su cui risponde Alessandro Antonello (vedi prima estratto), che spiega il nuovo paradigma di riferimento nel calcio: «La sostenibilità economico-finanziaria è ormai cruciale. È cambiato il mondo e, cambiando, dopo tutto quello che è successo, cambiano anche le priorità. Oggi la sostenibilità economica-finanziaria diventa una priorità. Che dovrebbe essere bilanciata con la competitività sul campo di gioco. Questi due elementi, portanti nella nostra industry, devono essere presi in considerazione nella nostra organizzazione. Poi le manovre economiche devono essere concordate con l’area sportiva». Antonello introduce così l’argomento più importante del suo lavoro.

Calcio in trasformazione post-pandemia

RIVOLUZIONE UEFA – Lo sforzo va fatto non solo in Italia ma anche in Europa, ribadisce Antonello: «Ora si parla di nuovo Fair Play Finanziario UEFA, che diventa sostenibilità. Questo cambio è per dire che i nuovi paradigmi sono diversi rispetto al passato. E vengono presi in considerazione per rendere il calcio più sostenibile nel futuro. Le nuove regole, rispetto a quelle attutali, stanno accompagnando il sistema calcio europeo fuori dal periodo difficile della pandemia. Per lo sviluppo del settore, nei prossimi anni, è chiaro che bisogna dare l’opportunità ai club di investire. Ma sempre nel rispetto della sostenibilità. Il divario per l’Italia c’è. Rispetto alla Premier League, che ha diritti TV che valgono in maniera più significativa rispetto alle altre leghe. E di conseguenza attirano grandi campioni nelle loro rose. Noi come sistema Italia dobbiamo recuperare questo gap a livello internazionale». L’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter sottolinea la nuova parola-chiave.

Scudetto Inter ancora possibile oggi

LOTTA SCUDETTO – Antonello non si sbilancia sull’obiettivo tricolore in Serie A, che vede l’Inter in corsa insieme a Milan e Napoli: «Voglio solo ribadire come sia importante vedere che le due squadre di Milan oggi siano tornate a competere per un nuovo campionato. È chiaro che nello sport, quando si scende in campo, lo si fa per vincere. Sicuramente è una battaglia che si risolverà alle ultime giornate. Ed è che questa la bellezza del nostro campionato! Che molto spesso viene criticato, ma da questo punto di vista ogni anno si edono quattro-cinque squadre che lottano per vincere lo scudetto». Questo il pensiero, trasformato in dribbling secco, di Antonello sull’attuale lotta Scudetto.