Satriano, secondo esordio vincente da titolare con il Brest

Il giocatore di proprietà dell’Inter ed ora in forza al Brest in Francia Martin Satriano ha oggi disputato il suo secondo esordio con la maglia del club. Vittoria contro il Lens per 3-2.

VITTORIA – Vittoria di notevole importanza per il Brest, che supera la seconda in classifica dello scorso campionato in Ligue 1, ossia il Lens, con il risultato di 3-2. Il doppio vantaggio firmato Sotoca-Machado degli ospiti non ha retto fino alla fine, la squadra di casa ha ribaltato grazie a due rigori di Del Castillo e il gol Lala tra primo e secondo tempo. Protagonista del match anche Martin Satriano, attaccante di proprietà dell’Inter ed in prestito al Brest. Per l’uruguagio maglia numero 7 da titolare e 76 minuti nel rettangolo di gioco. Miglior modo di iniziare la nuova stagione.