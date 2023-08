Esposito, centralità allo Spezia. L’annuncio del numero di maglia

Francesco Pio Esposito si è trasferito in prestito allo Spezia per acquisire esperienza nella sua carriera. Il club gli dà maggiore centralità e una responsabilità pesante.

CENTRALITÀ – A pochi mesi dalla retrocessione in Serie B, a pochi giorni dalla cessione di Mbala Nzola, lo Spezia riparte da Francesco Pio Esposito, il giovane classe 2005 di proprietà dell’Inter. L’attaccante arrivato in Liguria in prestito avrà molte responsabilità in questa stagione, difatti il club gli ha dato un numero di maglia pesante: il 9. Segnale molto importante per il giocatore che deve accumulare esperienza per sperare in un’occasione con i nerazzurri.