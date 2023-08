Gosens, avventura all’Inter quasi finita. Indicazioni Inzaghi chiare

Gosens lascerà l’Inter a breve per fare ritorno in Bundesliga. Il club nerazzurro ha infatti chiuso per Carlos Augusto del Monza e così il tedesco ha detto sì all’Union Berlin. Si chiude la sua breve avventura interista, andata diversamente da come tutti speravano

SCETTICISMO – Robin Gosens è giunto all’Inter nel gennaio del 2022 dopo un infortunio pesantissimo che lo aveva tenuto lontano dai campi per parecchi mesi. Forse per questo il suo arrivo è stato accolto con un po’ di scetticismo, sentimento poi rafforzatosi a causa delle prime apparizioni non proprio convincenti. Già la scorsa estate, infatti, Gosens era andato vicinissimo alla cessione negli ultimi giorni di mercato. Simone Inzaghi sembrava non vederlo più, complice anche un Federico Dimarco in gran forma, ma l’ex Atalanta non ha mollato e con dedizione, lavoro e tenacia è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, soprattutto in Champions League.

Gosens-Inter, una scintilla scoccata solo a metà: Inzaghi non lo vedeva più

Nei piani dell’Inter, dopo l’addio di Ivan Perisic, doveva essere proprio Gosens il naturale sostituto, fino a quando non è emerso Dimarco, protagonista di una stagione 2022-23 di altissimo livello. Una scintilla scoccata solo a metà quella tra Gosens e il club nerazzurro, che ha deciso definitivamente di mollarlo per puntare su Carlos Augusto. Non è bastata la seconda parte di stagione disputata comunque ad un buon livello e con qualche gol pesante in Europa. Evidentemente Inzaghi ha dato indicazioni ben precise e il tedesco non poteva che prenderne atto.