Inzaghi, pochi giorni al Monza e due tasselli mancanti in rosa

Per Simone Inzaghi si prospetta un inizio di stagione abbastanza turbolento. La telenovela Samardzic continua, ma altri problemi ci sono per quanto riguarda la rosa.

ROSA – La rosa di Simone Inzaghi è profonda, pronta probabilmente per la prima di campionato di sabato prossimo contro il Monza. Gli undici che inizieranno il match di San Siro sono bene o male quelli, con qualche ballottaggio sparso per il campo tra il centrocampo e la difesa. Henrikh Mkhitaryan o Davide Frattesi, Stefan de Vrij o Francesco Acerbi in base alla condizione fisica di quest’ultimo. Il mercato ha dato tanto, ma tolto anche parecchie pedine. Non ci sono più André Onana, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko e il vecchio ricordo ormai non positivo di Romelu Lukaku. Nonostante questo i sostituti sono arrivati, anche di livello e seguendo una linea verde: mancano solo due tasselli alla chiusura del mercato, togliendo la questione Lazar Samardzic.

Inzaghi, cosa manca?

DUE – Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin stanno lavorando incessantemente per concludere il lavoro estivo sulla rosa. Mancano un attaccante, anzi l’attaccante, la prima punta, e il sesto difensore. I nomi usciti nelle ultime settimane sono diversi, anche se le trattative sfumate come quella per Gianluca Scamacca portano in questo momento a scelte obbligate. Marko Arnautovic è una di queste, giocatore di 34 anni alla ricerca di un’ultima possibilità di vincere qualcosa da protagonista in carriera. Non di certo ciò che ci si aspettava avendo salutato due punte di fama mondiale, dato che l’obiettivo dichiarato alla prima conferenza stampa stagionale è stato lo Scudetto. Difficile competere in tre competizioni contemporaneamente con due attaccanti dalle condizioni fisiche di Arnautovic e Joaquin Correa. Si aspettano evoluzioni nei prossimi giorni, sperando di arrivare alle scelte giuste sia per la prima punta che per il difensore.