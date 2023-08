Inter-Egnatia, Inzaghi studia in vista del Monza: cambia un titolare?

Inter-Egnatia è l’ultima amichevole pre-campionato per la squadra di Inzaghi che sabato 19 agosto a San Siro esordisce contro il Monza di Palladino. Il tecnico nerazzurro, ancora scoperto in alcuni ruoli, dovrà fare a meno di Acerbi mentre ritrova Lautaro Martinez. Occhio alle scelte in vista dell’inizio ufficiale di stagione

ULTIMA DANZA – Inter-Egnatia è l’amichevole che andrà in scena stasera alle ore 20.00 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, ultimo test pre-campionato per i ragazzi di Simone Inzaghi. Il tecnico interista dovrà ancora fare a meno di Francesco Acerbi, infortunato, mentre Lautaro Martinez torna a disposizione. Emil Audero, vice di Yann Sommer, potrebbe esordire.

Inter-Egnatia, Inzaghi manderà segnali in vista di Inter-Monza: due curiosità

C’è molta curiosità intorno alle scelte di Inzaghi e il motivo è sostanzialmente uno: le indicazioni che il tecnico potrebbe mandare in vista di Inter-Monza. La curiosità più grande è capire chi giocherà in mezzo al campo insieme a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu: l’esperto e ormai rodato Henrikh Mkhitaryan oppure il giovane e neo interista Davide Frattesi? A quanto pare al momento l’ex Sassuolo è avanti e dopo un pre-campionato decisamente convincente, non sarebbe una sorpresa vederlo titolare anche alla prima di campionato. L’altra curiosità è legata alla corsia destra dove il titolare attualmente è ancora Denzel Dumfries ma con un Juan Cuadrado pronto a mettere la freccia per il sorpasso. Tra qualche ore capiremo.