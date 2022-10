Satriano, grande occasione: a caccia di gloria contro la Juventus

Si apre questa sera alle 20.45 l’undicesima giornata di Serie A, che vedrà l’Inter domani sul campo della Fiorentina. La prima partita è quella tra Juventus ed Empoli, che vedrà Martin Satriano partire da titolare.

GRANDE CHANCE – Occasione questa sera di mettersi in mostra per Martin Satriano, che sarà in campo da titolare in Juventus-Empoli. L’attaccante in prestito dall’Inter ha ricevuto ancora una volta la fiducia di Paolo Zanetti, che questa sera proverà a replicare l’impresa dello scorso anno quando i toscani espugnarono Torino con il risultato di 0-1.