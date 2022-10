Fiorentina-Inter: chance per Correa. Due dubbi per Inzaghi – Sky

In collegamento da Milano con Sky Sport l’inviato Matteo Barzaghi ha fornito le ultime notizie circa la probabile formazione scelta da Simone Inzaghi per Fiorentina-Inter, gara in programma domani sera alle 20.45.

CHANCE PER CORREA – Inzaghi sta sciogliendo i suoi ultimi dubbi prima della partita che vedrà la sua Inter giocare contro la Fiorentina. Quest’oggi la squadra è partita per Firenze e ci sono vari punti di domanda sui giocatori che scenderanno in campo domani. Secondo quanto spiegato dall’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, Correa sembra in vantaggio nei ballottaggi su Dzeko. Nonostante la forma smagliante dimostrata dall’attaccante bosniaco nelle ultime gare, Inzaghi vuole ancora dare fiducia alla qualità dell’argentino. Accanto a lui confermatissimo Lautaro Martinez, a causa anche della scelta presa su Lukaku.

DUBBI – L’altro ballottaggio per Fiorentina-Inter vede in vantaggio Darmian su Dumfries, forse anche in vista della partita decisiva di Champions League da giocare mercoledì. Sull’altra fascia viene confermato Federico Dimarco. A centrocampo giocheranno gli stessi utilizzati nella partita contro la Salernitana: Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. In difesa Bastoni non tornerà nei primi 11. La condizione del giocatore italiano non è ottimale e per questo Inzaghi sembra propenso a dare una maglia da titolare a Acerbi. Insieme all’esperto difensore ex Lazio giocheranno i soliti De Vrij e Skriniar. Onana difenderà poi i pali della squadra nerazzurra. Handanovic ha riscontrato nelle ultime settimane problemi fisici e sarà costretto a seguire i compagni dalla panchina.