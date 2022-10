Nicola: «Contro l’Inter miglior prestazione in un dato. Fatto fatica»

Nella conferenza stampa di oggi in vista della sfida tra Salernitana e Spezia di domani alle 15, Davide Nicola è tornato a parlare dell’ultima gara. Ovvero quella persa per 2-0 la scorsa domenica contro l’Inter a San Siro.

PRESTAZIONE FISICA – Davide Nicola è tornato ad analizzare la prestazione della sua Salernitana contro l’Inter, sottolineandone i pregi: «Nella partita contro l’Inter abbiamo prodotto la migliore prestazione di sempre a livello di dati fisici. Ma quando hai un baricentro più basso, poi le distanze sono diverse e fai fatica. In alcune partite il livello di aggressività non può essere uguale, ma noi vogliamo avere uno spartito di alta aggressività. Nel momento in cui siamo nella nostra metà campo dobbiamo esserlo di più».