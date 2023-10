Sassuolo-Bologna 1-1, botta e risposta nel derby emiliano. Fabbian fuori

È da poco terminata la partita Sassuolo-Bologna, iniziata alle ore 15. Termina in pareggio, per 1-1, il derby emiliano tra le due squadre. Niente spazio per il centrocampista dell’Inter in prestito ai rossoblu, Giovanni Fabbian.

DERBY EMILIANO – Finisce 1-1 Sassuolo-Bologna, derby emiliano che ha visto succedere tutto nel primo tempo. Ad aprire le marcature per gli ospiti ci ha pensato Joshua Zirkzee, che con una grande giocata trova la rete dopo soli tre minuti. Nel finale di primo tempo ci pensa Boloca a pareggiare i conti: tiro da fuori al 44′ e rete dell’1-1. Nella ripresa, all’80’, arriva anche il gol del possibile 1-2 nuovamente dai piedi di Zirkzee, che viene però annullato per una posizione di fuorigioco di Orsolini. Nel finale entrambe le squadre provano a trovare la rete per vincere la partita, senza successo. Solo un pareggio, quindi, al fischio finale di una partita nella quale non ha trovato spazio Giovanni Fabbian, centrocampista in prestito proprio ai rossoblu dall’Inter.