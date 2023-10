Lukaku, un fischietto pesa più di un’offesa: efficienza a fasi alterne

Lukaku è atteso con trepidazione dai settantamila che domani a San Siro assisteranno a Inter-Roma: il belga sembra non avere alcun timore del clima ostile con tanto di promessa fatta al compagno di reparto El Shaarawy. Nel frattempo sta andando in scena un teatrino niente male sulla questione dei fischietti che, a quanto pare, contano più delle offese razziste

ACCOGLIENZA – Romelu Lukaku non si è comportato bene con i tifosi dell’Inter e per di più non una ma due volte. Il popolo nerazzurro, dopo averlo perdonato nella prima occasione, è pronto a manifestare il proprio dissenso domani alle 18 a San Siro in occasione della sfida con la Roma. Mentre Simone Inzaghi fa le sue scelte senza pensare a nient’altro, sugli spalti si preannuncia un’accoglienza a dir poco ostile che la Questura di Milano sta tentando in ogni modo di ostacolare.

NON UNA NOVITÀ – Prima il divieto a introdurre i fischietti – che non saranno simpatici ma nemmeno così cruenti -, e adesso la multa da 22 euro per chi deciderà comunque di utilizzarli. Sì, perché la Curva Nord ha deciso comunque di distribuire i 30mila fischietti previsti per l’accoglienza all’ex numero 90 dell’Inter. Una contestazione già vista con Ronaldo il Fenoneno, per esempio, ma che non fece così tanto scalpore. Altri tempi, forse.

Lukaku, quando un fischio pesa più di un’offesa razzista: l’efficienza a fasi alterne (o solo quando conviene)

Se i tifosi dell’Inter vengono accusati di eccessivo risentimento nei confronti di Lukaku – in primis da José Mourinho e Tiago Pinto -, il teatrino messo su intorno ai fischietti non è da meno. E pensare che se la Curva Nord non li avesse ‘pubblicizzati’ nessuno probabilmente si sarebbe accorto. Ora invece si parla addirittura di una multa per i ‘ribelli’ che decideranno di utilizzarli, cosa che dunque presuppone che nel caso vengano individuati.

Tutto giusto, peccato che quando si tratta di individuare i colpevoli di ben altre azioni – come per esempio i cori razzisti più volte rivolti allo stesso Lukaku (e che auspichiamo non avvengano mai più, in nessunissimo caso e in alcuna occasione) -, non si veda così tanta efficienza. Evidentemente un fischio pesa più di un’offesa o forse fa comodo accanirsi sulle inezie.