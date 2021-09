Saponara: «Abbiamo entusiasmo! Faremo grande gara anche con l’Inter»

Saponara è stato uno dei migliori nel successo della Fiorentina sul Genoa (vedi articolo). Il giocatore, ai canali ufficiali del club viola, ha parlato del prossimo match di Serie A, che vedrà la squadra di Vincenzo Italiano affrontare l’Inter.

SPIRITO GIUSTO – Riccardo Saponara ha sbloccato Genoa-Fiorentina al 60′ con un gol meraviglioso. I viola si sono imposti per 1-2 in trasferta a Genova e si preparano ad affrontare l’Inter nel prossimo turno di Serie A. Il centrocampista ha parlato della sfida ai nerazzurri: «In caso di sconfitta oggi avremmo detto bene perché rigiochiamo subito, in caso di vittoria possiamo dire bene perché andiamo ad affrontare un’altra grande partita con l’entusiasmo più grande possibile. È quello che cercavamo, non speravamo di andare a giocare martedì dopo una sconfitta con lo spirito di dover per forza riaggrapparci a un risultato. Andiamo martedì con lo spirito di chi è consapevole della propria qualità, ha entusiasmo e ha voglia di provare a fare una grande gara anche contro l’Inter».

Fonte: acffiorentina.com