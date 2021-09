Genoa-Fiorentina 1-2, messaggio viola all’Inter in vista di martedì

Termina 1-2 Genoa-Fiorentina, seconda sfida di questa quarta giornata del campionato italiano di Serie A. Una vittoria importante per i viola a pochi giorni dalla gara contro l’Inter di martedì.

MESSAGGIO LANCIATO – Ci pensano Saponara e Bonaventura con le loro reti rispettivamente al 60′ e all’89’ a risolvere Genoa-Fiorentina. I viola, rimasti senza Gaetano Castrovilli per una botta subìta nel primo tempo (vedi articolo), ottengono tre importantissimi punti legittimando una partenza di Serie A davvero convincente. A nulla vale la rete di Domenico Criscito su rigore in pieno recupero. E lanciando un messaggio all’Inter, prossima avversaria della squadra di Vincenzo Italiano martedì alle 20.45. Alle ore 18.00 toccherà proprio ai nerazzurri rispondere nella sfida contro il Bologna, per arrivare all’Artemio Franchi nel migliore dei modi.