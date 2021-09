Shakhtar Donetsk a valanga! Larga vittoria in trasferta per i rivali dell’Inter

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto 0-5 in trasferta contro il Mariupol. Grande vittoria per i prossimi avversari dell’Inter in Champions League.

CINQUINA – Il prossimo 28 settembre, l’Inter di Simone Inzaghi affronterà lo Shakhtar Donetsk in Ucraina nel secondo match del Gruppo D di Champions League. Entrambe le squadre oggi hanno offerto grandi prestazioni. I nerazzurri hanno strapazzato per 6-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic (vedi articolo), mentre gli uomini di Roberto De Zerbi hanno battuto il Mariupol in trasferta con 5 reti. Ad aprire le marcature è stato Danylo Sikan al 18′, seguito subito dopo da Mychajlo Mudryk che raddoppia 2′ più tardi. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-2. Nella ripresa, gli ospiti si scatenano. Al 53′ il brasiliano Tete cala il tris, prima della doppietta di Heorhij Sudakov (77′ e 80′) che fissa il punteggio sullo 0-5. Lo Shakhtar Donetsk va così a 19 punti in classifica dopo 8 giornate.