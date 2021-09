Statistiche Inter-Bologna: dominio assoluto dei nerazzurri, numeri indiscutibili

Statistiche Inter-Bologna: i nerazzurri di Inzaghi dominano la partita e vincono 6-1. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-BOLOGNA – L’Inter domina il match sotto tutti i punti di vista, il 6-1 finale è confermato anche dai numeri della partita. Pioggia di tiri per i nerazzurri, ben 19, di cui 11 in porta, contro i 7 del Bologna. 5 i calci d’angolo per la squadra di Simone Inzaghi, che è stata pescata 2 volte in fuorigioco.

ALTRI DATI – Parità nei falli commessi, 9 a 9. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic hanno una statistica a loro favore al termine della sfida di San Siro: il possesso palla con il 54%.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 10 punti in classifica dopo 4 giornate di Serie A, con 3 vittorie e un pareggio.