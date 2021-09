FOTO – Dumfries felice: «Grande vittoria, non c’è sensazione migliore!»

Dumfries ha fatto il suo esordio dal primo minuto con l’Inter e ha offerto una grande prestazione (qui le pagelle). Su Twitter, l’esterno olandese ha espresso tutta la sua gioia per il risultato.

BUONA LA PRIMA – Esordio dal primo minuto ai limiti della perfezione per Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter. L’esterno olandese è partito titolare e già al 6′ ha messo le cose in chiaro: discesa sulla destra e assist per l’1-0 di Lautaro Martinez. Prestazione maiuscola e inserimento nel mondo Inter che procede a vele spiegate. Su Twitter, Dumfries ha voluto esprimere le sue sensazioni dopo questo successo nerazzurro: “Grande vittoria davanti ai tifosi di casa! Non c’è sensazione migliore!”. Dopo la titolarità di Matteo Darmian in questo inizio di stagione, Simone Inzaghi ha deciso di puntare sul classe ’96 contro il Bologna e la sua fiducia è stata ampiamente ripagata. Così come quella dei tifosi sugli spalti.

Big win in front of home fans! ⚫️🔵 No better feeling. #ForzaInter pic.twitter.com/oglN92nURo — Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) September 18, 2021

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries