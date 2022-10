Sampdoria vince ma non basta: ripresa immediata degli allenamenti prima dell’Inter

La Sampdoria vince la sua prima partita in Serie A e prima gioia per Dejan Stankovic (vedi QUI). Ma non basta: secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, nella settimana che porta all’importante sfida contro l’Inter in campionato, la squadra scenderà subito in campo questa mattina per l’allenamento.

RIPRESA IMMEDIATA – “Non c’è tempo per riposare. Dopo il primo successo in campionato in casa della Cremonese, la Sampdoria martedì, si ritroverà al “Mugnaini” per preparare la sfida con l’Inter, prossimo impegno di Serie A TIM in programma sabato sera al “Meazza” (ore 20.45).”.

Fonte: sampdoria.it