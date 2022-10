Inter e il passaggio del turno in Champions League: ecco quanto vale – TS

L’Inter, domani sera, sfiderà il Viktoria Plzen in Champions League. Una vittoria assicurerebbe alla squadra di Inzaghi il passaggio del turno e dei cospicui introiti. L’analisi di Tuttosport

CIFRE – L’Inter, contro il Viktoria Plzen, si giocherà il match-ball qualificazione. Il passaggio al turno successivo in Champions League, secondo Tuttosport, oltre che “ufficializzare” il ritorno dei nerazzurri nell’elite europea è fondamentale per le casse nerazzurre. Il passaggio agli ottavi di finale, infatti, tra premi UEFA, incassi delle partite e market pool si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Cifra importante e che può servire a chiudere questioni urgenti come, ad esempio, la questione rinnovo di Milan Skriniar (vedi articolo)

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino