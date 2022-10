Skriniar-Inter, Champions League decisiva per il rinnovo! Due strade – TS

Il rinnovo di Skriniar con l’Inter, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è legato al percorso dei nerazzurri in Champions League

RINNOVO – Il rinnovo di Skriniar con l’Inter è legato a doppio-filo al cammino dei nerazzurri in Champions League. Secondo Tuttosport, gli introiti derivanti dalla qualificazione agli ottavi di finale saranno fondamentali per poter proporre allo slovacco un ricco prolungamento di contratto: 6 milioni di euro a stagione più bonus. Per questo motivo, spiega il quotidiano, Marotta ed Ausilio hanno fissato l’incontro con l’entourage del giocatore solo dopo la sfida contro il Viktoria Plzen. Il club nerazzurro ha fiducia e, nelle ultime settimane, ha fatto di tutto per far capire al numero 37 nerazzurro la sua centralità nel progetto: a Skriniar è stata data la fascia di capitano ed è stato il testimonial della terza maglia. La trattativa per il rinnovo avrà tempi brevi: l’Inter vorrà una risposta definitiva prima del Mondiale in Qatar. In caso di fumata nera sarà inevitabile una cessione del difensore nel mercato di gennaio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino