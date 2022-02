Salernitana prepara la sfida contro l’Inter. Fisioterapia per Bonazzoli

Salernitana in campo oggi pomeriggio per preparare la sfida di venerdì contro l’Inter. Fisioterapia per l’ex nerazzurro, Federico Bonazzoli. Di seguito il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale.

L’ALLENAMENTO – “Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con un lavoro su sviluppi offensivi di gioco. Djuric (recupero atletico) e Schiavone hanno effettuato un lavoro specifico. Bonazzoli si è sottoposto a seduta fisioterapica. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:00”.

Fonte: ussalernitana1919.it