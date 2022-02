Ravezzani: «Genoa-Inter 44 minuti: proposta seria per equità»

Fabio Ravezzani ha commentato i dati della durata effettiva di alcune delle partite nelle ultime giornate di Serie A, tra cui anche Genoa-Inter. Proponendo, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, una soluzione.

TEMPO EFFETTIVO – Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la durata effettiva di alcune delle ultime gare di Serie A. Con tanto di soluzione proposta: “Proposta seria. Visto che il tempo effettivo in A è mediamente di 56’, visto che Milan-Udinese è durata 45’, Roma-Genoa 45’ e Genoa-Inter 44’ perché non introdurre il tempo effettivo dal 90’ facendo in modo che tutte le gare durino almeno 56’? Sarebbe facile e giusto per tutti“.