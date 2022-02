Brambati: «Inter, rosa migliore delle altre. Con Conte dieci punti in più»

Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio per analizzare la lotta scudetto, sottolineando il momento attuale dell’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore, ha analizzato così la lotta scudetto: «Credo che l’Inter abbia ancora qualcosa in più rispetto alle altre. Ha la rosa migliore e il calendario più agibile. Il Napoli però ha forse l’allenatore più esperto e questo può pesare nella corsa. Credo che i nerazzurri con Conte avrebbero dieci punti in più, quando sente l’odore del sangue lui attacca. Certe partite le sue squadre non le sbagliano mai»