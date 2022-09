Salcedo: «Inzaghi non voleva farmi partire, alla fine l’abbiamo convinto!»

Salcedo, passato dall’Inter al Bari in estate, ha spiegato la trattativa tra i due club con Simone Inzaghi che si era messo di traverso per non lasciarlo andare. Alla fine, tutto è andato per il verso giusto

CONCITATA − Salcedo durante la presentazione col Bari spiega i momenti della trattativa: «Il direttore di Ausilio mi ha detto che c’era questa possibilità di andare al Bari perché ti vogliono tanto, io ero contento. Ma c’era il mister Inzaghi che non voleva farmi partire, per fortuna siamo riusciti a convincerlo ed eccomi qua. Polito mi ha voluto sempre, io sono un uomo di parola e alla fine ci siamo raggiunti. Ronaldo al Valladolid? Si ho rifiutato per venire qui a Bari».