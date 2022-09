Inter Primavera stravince in casa Viktoria Plzen: 0-3! Primi tre punti per Chivu

Dopo un primo tempo dominante (vedi report) i nerazzurri mantengono il controllo del match e riescono a gestire il risultato senza affanno. Per la prima volta in stagione, i ragazzi di Chivu hanno convinto, dominando e vincendo una partita che poteva nascondere delle insidie. E portando a casa i primi tre punti stagionali. L’Inter sale così a quota 4 nel Gruppo C di UEFA Youth League. Di seguito il report del secondo tempo di Viktoria Plzen-Inter U19

SECONDO TEMPO – La prima occasione del secondo tempo è dell’Inter Primavera, precisamente sui piedi di Silas Andersen, che al minuto 59 colpisce il palo da posizione favorevole. I nerazzurri, nonostante il vantaggio di tre reti, continuano ad attaccare. Chivu inserisce anche Owusu per dare freschezza al reparto offensivo. I cechi provano qualche timida azione offensiva, ma non trovano mai la conclusione, anche per l’ottimo lavoro della retroguardia interista. Al 72′ grande combinazione tra Pio Esposito e Valentin Carboni, con quest’ultimo che conclude in porta ma trova la risposta di Baier. Al 78′ Kamate conclude in porta ma il tiro è centrale e facile per il portiere. Altra occasione per l’Inter al 85° minuto ma il cross di Pelamatti non viene sfruttato da Esposito, che manda il pallone sopra la traversa. Il secondo tempo si conclude quindi senza altre marcature. E dopo 3 minuti di recupero – e un tiro di Carboni deviato in angolo da Baier – l’arbitro Ladeback fischia la fine dell’incontro. L’Inter Primavera di Chivu vince per 0-3 contro il Viktoria Plzen e sale a 4 punti nel Gruppo C di UEFA Youth League, a pari merito con il Barcellona, prossimo avversario.