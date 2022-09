Viktoria Plzen-Inter si gioca per il Gruppo C di Champions League 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto alla Doosan Aréna alle ore 18:45. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.

Viktoria Plzen-Inter LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita 13 Settembre 2022 - 8:00 Viktoria Plzen-Inter si gioca per il Gruppo C di Champions League 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto alla Doosan Aréna alle ore 18:45. ... Leggi tutto

Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi chiede conferme alla squadra e traccia la rotta – CdS 13 Settembre 2022 - 8:00 L’Inter oggi scenderà nuovamente in campo per la difficile trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi chiede conferme dopo la vittoria in extremis contro il Torino ... Leggi tutto

Champions League, 2ª giornata: gli squalificati. Ancora niente diffidati 13 Settembre 2022 - 7:23 Ancora per la seconda giornata di Champions League niente diffidati, visto che servono due cartellini gialli per arrivarci, mentre ci sono invece degli squalificati: due, tutti oggi. CHAMPIONS LEAGUE – SQUALIFICATI 2ª GIORNATA SPORTING CP-TOTTENHAM martedì 13 ... Leggi tutto

Champions League: oggi Viktoria Plzen-Inter e altre sei, partite e diretta TV 13 Settembre 2022 - 7:11 Il martedì di Champions League vede l’Inter impegnata in uno dei due anticipi, quello delle 18.45 in casa del Viktoria Plzen. Programma incompleto stasera, perché Rangers-Napoli è stata posticipata di ventiquattro ore e si giocherà ... Leggi tutto

Viktoria Plzen-Inter, la Champions League chiama: già quasi senza ritorno 13 Settembre 2022 - 7:01 Viktoria Plzen-Inter è solo la seconda giornata del Gruppo C di Champions League, ma è già decisiva. Alle 18.45 la trasferta in Repubblica Ceca dirà molto della stagione europea della squadra di Inzaghi. VINCERE O SALUTARE ... Leggi tutto

Viktoria Plzen-Inter, Bilek rischia di non avere un big in formazione 13 Settembre 2022 - 0:55 Viktoria Plzen-Inter si giocherà alle ore 18.45, aprendo in anticipo la seconda giornata di Champions League. Il tecnico dei padroni di casa, Bilek, ha un dubbio di formazione che riguarda uno dei suoi migliori giocatori. IN ... Leggi tutto

Viktoria Plzen-Inter, Onana o Handanovic non l’unico dubbio per Inzaghi – Sky 13 Settembre 2022 - 0:08 Viktoria Plzen-Inter aprirà alle 18.45 la seconda giornata di Champions League. Paventi, in collegamento dallo stadio della partita per Sky Sport 24, rinvia il discorso legato a Onana e Handanovic ma aggiungendo un altro dubbio ... Leggi tutto

Skriniar: «Ruolo? Cerco di farmi trovare pronto. Handanovic straordinario» 12 Settembre 2022 - 22:33 Le dichiarazioni principali, quelle sul mercato, Skriniar le ha date in conferenza stampa (vedi articolo). Il difensore slovacco, però, ha rilasciato un’intervista alla vigilia del match col Viktoria Plzen anche a Inter TV. IL RILANCIO – ... Leggi tutto

Inzaghi: «Domani cambierò qualcosa in formazione! Loro visti al video» 12 Settembre 2022 - 22:26 Inzaghi anticipa cambi di formazione in Viktoria Plzen-Inter di domani. Il tecnico, nell’intervista della vigilia con Inter TV, fa sapere che ci saranno delle novità rispetto alla partita di sabato col Torino. SI CAMBIA – Simone ... Leggi tutto