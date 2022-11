Sabatini: «Stasera importante per il prestigio. Calhanoglu e Dzeko…»

Sandro Sabatini, in diretta dagli studi di Mediaset Infinity, commenta la sfida di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Inter, valida per la 6ª e ultima giornata della fase a gironi

SUPER PASSERELLA – Sandro Sabatini definisce cosi la partita di questa sera tra l’Inter e il Bayern Monaco. Entrambe sono già qualificate agli ottavi di finale di UEFA Champions League, per questo la sfida di questa sera conterà molto a livello di prestigio: «L’Inter in qualche modo sta ripercorrendo alcune tappe del triplete a distanza di 12 anni. Ha incontrato il Barcellona e ora c’è il Bayern. Stasera è una super passerella per le due squadre, non conta nulla a livello di classifica ma conta tantissimo per il prestigio, e per l’Inter è un termometro di come può sentirsi posizionata nel Ranking. Ovviamente il Bayern è a un piano superiore, una squadra che può vincere la Champions. L’Inter non è ancora no, ma sta continuando un progresso di crescita che comprende gli anni di Spalletti, quelli di Conte e ora quelli di Inzaghi».

CALHANOGLU E DZEKO SIMBOLI – Sabatini afferma poi che l’Inter ha svoltato grazie a due giocatori in particolare, ovvero Calhanoglu e Dzeko, entrambi in panchina questa sera: «Se fossi Inzaghi io sarei nervoso perchè mancano Calhanoglu e Dzeko. La rinascita dell’Inter è passata da loro due. Se Asllani dimostra di poter rendere quasi come il turco e se Lautaro si trova bene anche con Correa allora è un bene. Altrimenti l’Inter, più che Lukaku o Brozovic dipendente, si dimostrerebbe Calhanoglu o Dzeko dipendente».