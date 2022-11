Bayern Monaco-Inter, i diffidati per la Champions League. Niente squalificati

Bayern Monaco-Inter si giocherà alle ore 21, all’Allianz Arena, per la sesta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, coi diffidati che in caso di giallo sarebbero squalificati nell’andata degli ottavi. Qui il riepilogo per tutto il turno che è cominciato alle 18.45 (vedi articolo).



BAYERN MONACO-INTER martedì 1 novembre ore 21

CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA GRUPPO C

Diffidati Bayern Monaco: Noussair Mazraoui, Marcel Sabitzer

Squalificati Bayern Monaco: nessuno

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro Martinez

Squalificati Inter: nessuno