Condò: «Inter, alternativa a centrocampo funziona! Anche con Brozovic…»

Condò commenta la situazione nerazzurra nel pre-partita di Bayern Monaco-Inter. Il giornalista, nello studio di “Champions League Show”, analizza le novità della squadra di Inzaghi. Una fra tutte, l’alternativa a Brozovic individuata a centrocampo.

NUOVO REPARTO – Paolo Condò analizza il momento dell’Inter, dopo la crisi vissuta a inizio stagione. Il giornalista, ospite nello studio di Sky Sport 24, dichiara: «L’Inter è passata attraverso una crisi profonda ed è stata brava perché ha saputo uscirne. Forse lo ha fatto attraverso qualche riunione nello spogliatoio in cui probabilmente si sono detti delle cose anche sgradevoli, che a volte non ami sentirti dire. Però hanno avuto l’effetto positivo di resettare. L’Inter è ripartita non solo riorganizzando ma anche creando delle novità. Abbiamo due nuovi titolari come André Onana e Federico Dimarco (vedi articolo). A centrocampo c’è un nuovo reparto che, come minimo, adesso è un alternativa credibile a quello titolare con Marcelo Brozovic. Secondo me, in alcune partite, anche in presenza del centrocampista croato, sarà questo il reparto titolare». Condò, nel suo intervento a “Champions League Show”, individua la forza dell’Inter nella bravura di sapersi reinventare.