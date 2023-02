Sabatini si sbilancia: «Semifinale Coppa Italia? Juventus 51% e Inter 49%»

Sabatini ha detto la sua sulla semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, con match di andata e ritorno entrambi ad aprile. Bianconeri, a detta sua, leggermente favoriti

SEMIFINALE − In semifinale di Coppa Italia ci sarà il Derby d’Italia. A due mesi di distanza, Sandro Sabatini a Mediaset già si sbilancia: «Juventus-Inter? Se dicessi 50 e 50 è come dire 0 a 0, la Juventus è condizionata in campionato e per quello che sappiamo anche in Europa. E dunque la Coppa Italia è l’unica competizione dove gioca libera. Pronostico: dico 51 Juventus e 49 Inter».