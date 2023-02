Marianella: «Lautaro Martinez straordinario. Compenetrato nel suo lavoro»

Lautaro Martinez ha ricominciato il suo anno in maniera esemplare, ottimo gennaio per lui. Ne parla Marianella, che apprezza il grande lavoro del capitano dell’Inter

LAVORO STRAORDINARIO − Ospite negli studi di SS24, Massimo Marianella si è espresso su Lautaro Martinez: «Inzaghi ha al momento la miglior formazione possibile con Dzeko e Lautaro titolari. Ma visto un Toro così partecipe e compenetrato nel suo lavoro, sta facendo qualcosa di straordinario. A volte il Mondiale ti appaga, invece per lui no. Anche al Mondiale è stato in grado di essere protagonista e decisivo, basti pensare al rigore contro l’Olanda. Questi ce li ha di meno i periodi di non marcatura. La fascia è stato un moltiplicatore di energie».