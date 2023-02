Skriniar, sedicesimo ed ultimo derby! Inzaghi confida in un aspetto – CdS

Milan Skriniar scenderà in campo in Inter-Milan. Per lo slovacco, promesso al PSG, si tratta dell’ultimo derby: non porterà la fascia al braccio

SPERANZA – Milan Skriniar scenderà in campo in Inter-Milan. Per lo slovacco sarà il sedicesimo e ultimo derby di Milano giocato sul campo in carriera. Lo disputerà però, vista la sua decisione di lasciare Milano per approdare al PSG, senza portare la fascia al braccio. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la speranza di Inzaghi è che il giocatore rimanga concentrato e mantenga il rendimento che ha caratterizzato la sua esperienza in nerazzurro. Il tecnico ha già gestito una situazione simile a quella dello slovacco: nel 2017/18 alla Lazio gestì il caso Vrij col contratto in scadenza, schierandolo nel decisivo match contro l’Inter, sua futura squadra, all’ultima giornata.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia