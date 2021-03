Sabatini: «Lukaku? Conte contento per stasera! Skriniar autostima»

Serata positiva per i giocatori dell’Inter in nazionale, con Skriniar in gol (così come Perisic) e Lukaku rimasto a riposo in Belgio-Bielorussia 8-0 (vedi articolo). Il giornalista Sandro Sabatini, nel post partita del match di Leuven su 20, ha commentato il riposo dell’attaccante di Conte.

BENE COSÌ – Secondo gol in tre giorni per Milan Skriniar, che ha guidato la vittoria della Slovacchia sulla Russia. Per Sandro Sabatini il difensore dell’Inter è in fiducia: «C’entra molto l’autostima di Skriniar e c’entra poco la tattica, perché stasera giocava a quattro ed era il centro-sinistra dei due centrali. Romelu Lukaku? Ha fatto un rigore come tanti (col Galles, ndr), e non ne sbaglia mai uno, e un gol assolutamente pregevole su azione (in Repubblica Ceca-Belgio, ndr). Lukaku è una certezza, lo dicono anche i numeri. Credo che Antonio Conte sia contento che questa sera non abbia giocato neanche un minuto».

