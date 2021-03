Vanheusden brucia le tappe: vicino il suo rientro in campo. Poi l’Inter?

Vanheusden potrebbe tornare all’Inter nella prossima stagione, come da indiscrezioni sugli accordi con lo Standard. Il difensore, reduce da un altro bruttissimo infortunio al ginocchio, oggi ha ripreso ad allenarsi col pallone.

MESSAGGIO DI SPERANZA – Zinho Vanheusden ha avuto grande sfortuna negli ultimi anni. A settembre 2017 il difensore classe ’99 si è rotto i legamenti crociati del ginocchio sinistro in UEFA Youth League con la Primavera dell’Inter, e due anni dopo si è dovuto operare di nuovo per lo stesso motivo. Poi, lo scorso 1 novembre, ha subito una terza lesione al crociato, stavolta del ginocchio destro, nella Jupiler Pro League belga. Lo Standard lo ha preso a titolo definitivo nell’estate del 2019, dopo un anno e mezzo in prestito, ma risulta esserci un accordo (ufficioso) per riportarlo all’Inter nella prossima stagione. Non è però detto che Vanheusden non possa tornare in campo prima della fine di questa: oggi, a quasi cinque mesi dall’infortunio, ha ripreso ad allenarsi con il pallone. Il suo augurio è di rientrare in tempo per le ultime giornate del campionato belga. “Bella sensazione poter lavorare di nuovo con il pallone”, il messaggio postato da Vanheusden (con video) sul suo account Twitter stasera.

Nice feeling to work with the ⚽️ again! pic.twitter.com/S4E8eiyJ6W — Zinho Vanheusden (@ZinhoVanheusden) March 30, 2021

What’s your Reaction? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email