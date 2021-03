Lukaku 0’ in campo! E il Belgio sotterra di gol la Bielorussia

Lukaku, come da parola del commissario tecnico Roberto Martinez, ha riposato in Belgio-Bielorussia. L’attaccante dell’Inter ha osservato dalla panchina la goleada di Leuven: 8-0 il finale.

DEVASTANTE – Incredibile successo del Belgio: 8-0 alla Bielorussia. A Leuven Roberto Martinez fa ampio turnover, lasciando in panchina fra gli altri Romelu Lukaku. Nonostante ciò al 14’ il suo sostituto, Michy Batshauyi, sblocca la situazione con un sinistro potente. Tre minuti dopo raddoppia Hans Vanaken, al 38’ capolavoro di Leandro Trossard con uno splendido tiro da fuori. Prima dell’intervallo, al 42’, Jérémy Doku (classe 2002, fra i migliori in campo) firma il 4-0 con cui si va al riposo. Altri quattro gol nella ripresa, aperti dal tiro a giro di Dennis Praet che vale il 5-0. Entra Christian Benteke che fa sei a venti minuti dalla fine, poi doppietta per Trossard (76’) e Vanaken (89’). Ma per l’Inter la notizia migliore è che Lukaku non gioca neanche un minuto: ora torna a Milano e punta, riposato, il Bologna.