Sabatini: “Inter, OK Lautaro Martinez-Lukaku ma 3 errori Napoli! Icardi…”

Condividi questo articolo

Sabatini è stato ospite di “Pressing Serie A” su Rete 4. Il giornalista ha commentato Napoli-Inter sottolineando gli errori difensivi degli azzurri e tornando ancora una volta su Icardi e Wanda Nara

NAPOLI-INTER E NON SOLO – Il pensiero di Sandro Sabatini: «Sono tutti a esaltare Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, autori dei gol dell’Inter, come giusto che sia. Però sono tre gol comunque regalati da tre errori difensivi del Napoli. Errori gravissimi, evidentissimi. Con questo non si toglie nulla alla vittoria nerazzurra, anzi va sottolineata. Quasi per andare controcorrente, non per voler fare l’originale a tutti i costi, è una vittoria perfino più determinata dagli uomini della difesa. Dal confronto tra le due difese piuttosto che dei due attacchi. Il Napoli che cita Antonio Conte (in conferenza stampa, ndr) non esiste più, quello della storia antagonista della Juventus quest’anno è evaporato proprio. Lukaku? Oltre ai gol di questa sera, c’è la prestazione che va oltre. Arrivo perfino a dire che i gol sono la parte meno bella. Io ero tra quelli che non pensavano che Lukaku fosse così forte, che era la quarta o quinta punta del Manchester United e che l’Inter lo aveva pagato troppo. Bisogna riconoscere quando si sbaglia, è uno che trascina ed è in sintonia con l’allenatore. Una piccola provocazione è il fatto che gioca con un centravanti grande quanto lui. Luciano Spalletti non ha mai provato Lautaro insieme a Mauro Icardi, Wanda Nara consigliava la coppia argentina e condizionava le scelte. Scherzo, è una battuta (ride, ndr)».