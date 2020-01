Capello: “Inter solida, ma quanti aiuti dal Napoli! Poca qualità in difesa”

L’Inter a Napoli ha confermato ancora una volta di avere qualità e di potersela giocare con tutte le squadre. Secondo Fabio Capello, ex allenatore ed opinionista su “Sky Sport” però, la squadra allenata da Antonio Conte è stata aiutata dagli errori difensivi del Napoli, ripartendo in contropiede e sfruttando la fisicità di Romelu Lukaku.

QUANTI ERRORI – Inter forte ma aiutata dagli errori degli avversari, ne è certo Fabio Capello su Sky: «Solidità difensiva dell’Inter che riparte in contropiede con la fisicità di Romelu Lukaku, e il Napoli che ha preso qualche contropiede di troppo. Il Napoli ha cercato di riparare nel secondo tempo soprattutto. L’Inter qualcosa ha concesso, cosa che di solito non fa mai. La bravura dei giocatori del Napoli non è stata alla pari della loro fama. Inter aiutata, in occasione del primo gol, da errori di posizione del giocatori azzurri».

CRITICA IN DIFESA – L’Inter, secondo Capello, è riuscita a vincere la partita sfruttando dunque gli errori difensivi del Napoli, che non è l’unica squadra a soffrire gli attaccanti del campionato, così smuove una critica: «Le difese non sono il massimo nel campionato italiano. Le punte abili riescono a fare la differenza, riescono a segnare facilmente. Prima c’erano al massimo due attaccanti a giocarsi la classifica marcatori, ora sono veramente troppi! In Italia si cercano sempre più giocatori bravi con i piedi in difesa anziché difensori che sappiano difendere».