VIDEO – Napoli-Inter 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Napoli-Inter, posticipo della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



SAN PAOLO VIOLATO – Napoli-Inter 1-3 nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. L’Inter non solo molla, ma rilancia. Passa al San Paolo dopo oltre ventidue anni, fa crollare ancora di più il Napoli e mantiene il passo della Juventus. Al 14′ Giovanni Di Lorenzo, schierato difensore centrale, scivola su retropassaggio di Mario Rui e lascia campo aperto per Romelu Lukaku, che si fa cinquanta metri palla al piede e di sinistro sblocca con l’aiuto del palo. L’Inter è letale nell’approfittare dei tanti errori di una difesa impresentabile come quella azzurra, e più volte quando riparte dà l’impressione di poter far malissimo. Ci riesce ancora al 33′, sempre con Lukaku che su invito di Marcelo Brozovic fa partire un sinistro potentissimo, Alex Meret commette un’enorme papera. Doppietta del belga, secondo miglior marcatore della Serie A. Il Napoli ha un sussulto e costruisce un paio di occasioni interessanti, sulla seconda Piotr Zielinski apre a memoria per José Maria Callejon che crossa di prima: facile per Arkadiusz Milik dimezzare lo svantaggio. Gli azzurri però non vanno nemmeno vicini al pareggio, e al 62′ su cross di Matias Vecino anche Kostas Manolas commette un errore grossolano: Lautaro Martínez ringrazia e fa tris. Da lì l’Inter gestisce, col Napoli che prende una traversa su punizione con Lorenzo Insigne e non molto altro. Nel recupero netto rigore negato a Lautaro Martinez, con Di Lorenzo graziato dal rosso. Antonio Conte sale a quarantacinque punti, per il Napoli il quarto posto è sempre più lontano. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.