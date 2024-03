Sabatini: «Bilancio Inter? Tutto regolare! Non è fuori legge»

Sabatini non è così convinto della questione economica dell’Inter, visto che fra un mese scadrà il prestito di Oaktree. Ma il giornalista deve ammettere come non ci siano problemi effettivi.

IL BILANCIO – Sandro Sabatini, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, commenta le voci sulla proprietà Zhang: «Sono in difficoltà. Perché leggo che l’Inter vende Francesco Acerbi e prende Kim Min-jae: con quali soldi? L’Inter prende Albert Gudmundsson: con quali soldi? O vende per tanti milioni, o qui è passata come cosa soddisfacente e positiva l’ultimo bilancio dove Giuseppe Marotta ha fatto il miracolo -85 milioni. E l’anno in cui vai in finale di Champions League è un miracolo -85 milioni? Ma non è fuori dalle regole, non è fuori legge, non c’è stato nessun appunto né da parte dell’UEFA né da parte della FIGC e lo scudetto è regolare. Tutto è regolare, ma prima o poi qualcuno i soldi deve tirarli fuori».