Inter-Empoli, tra cambi obbligati e solite certezze: Inzaghi ragiona

L’Inter di Simone Inzaghi si riposa fisicamente: l’attenzione resta però alta sul lato psicologico. Non si possono fare errori nella gara contro l’Empoli.

RIPOSO – Dopo il caso-Acerbi che tiene banco in Viale della Liberazione, l’Inter si prepara mentalmente alla delicata gara contro l’Empoli in programma nel posticipo di Pasquetta. Simone Inzaghi dopo gli allenamenti ridotti del weekend ha dato ai nerazzurri alcuni giorni di riposo. L’Inter ritornerà a varcare i cancelli della Pinetina nella giornata di mercoledì. Il tecnico piacentino si prepara a dover dare i suoi una nuova idea di difesa per sopperire alle assenze. Quasi sicuramente non ci sarà Francesco Acerbi, a lui si aggiunge Stefan de Vrij che si è infortunato con la sua Olanda.

SPAZIO – In difesa spazio quasi sicuramente ad Alessandro Bastoni che prenderà in mano le redini della difesa insieme a Benjamin Pavard che come di consueto andrà a giocare sulla corsia di destra. A sinistra spazio per una a Carlos Augusto che partirà dal primo minuto in caso di OK da parte dello staff medico. Ma occhio anche a Yann Bissek, ormai perfettamente inserito nel mondo interista.

AVANTI – Inzaghi non avrà problemi a dare le redini dell’attacco nelle mani di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Sarà la coppia franco-argentina a provare ad affondare anche l’Empoli e avvicinarsi sempre di più al ventesimo scudetto. I nerazzurri, con l’eliminazione dalla Champions League, potranno dedicarsi con più attenzione alle partite nazionali. Per quanto riguarda la porta, con l’infortunio di Yann Sommer, Emil Audero è pronto a difendere i pali dell’Inter. Per l’ex Sampdoria altra chance dal primo minuto.