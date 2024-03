Barella d’America, l’Inter è pronta a riabbracciare il suo top player

Il Nicolò Barella in formato USA è una bellezza per gli occhi. Tra poche ore l’Inter potrà riabbracciarlo. Motivazioni a mille per Nico.

TOTALE − La prima volta da capitano della Nazionale non si scorda mai. Serata (italiana), pomeriggio (americano) da incorniciare per Nicolò Barella. Il quale ha giocato e segnato contro l’Ecuador nella seconda e ultima partita amichevole dell’Italia in terra USA. Il centrocampista dell’Inter, in campo con altri quattro nerazzurri (Frattesi subentrato a gara in corso), è stato uno dei migliori in campo della sfida che si è disputata ad Harrison nel New Jersey. Prestazione da giocatore totale. Roboante sia in fase di ripiegamento che in quella offensiva (bellezza per gli occhi anche la palla a mandare sul fondo Bellanova nel primo tempo), con epilogo finale da grande campione. Corsa infinita al 94′, freddezza, lucidità e grande qualità nel pallonetto a battere Burrai per il 2-0 finale. L’Italia se lo gode, l’Inter e Simone Inzaghi lo aspettano a braccia aperte.

Barella, un toccasana

ACCOPPIATA BIS − Prestazione e gol fondamentali come il pane per Nicolò Barella. Il nerazzurro, così come tutta l’Inter, ha finito non benissimo il mese di marzo. L’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid, con quell’occasione sull’1-1 a tu per tu con Oblak che grida ancora vendetta, e il pari a San Siro contro il Napoli sono stati due bocconi amari duri da digerire. La partita di Harrison con tanto di fascia al braccio e la rete messa a referto sicuramente saranno un toccasana di assoluta rilevanza in vista del rientro a Milano e della ripresa degli allenamenti con l’Inter. Tra sette giorni esatti, la Beneamata ritornerà in campo per sfidare l’Empoli a San Siro. L’obiettivo è quello di riconquistare i tre punti e proiettarsi anima e corpo sul grande e storico traguardo stagionale della seconda stella. Dal canto suo, Barella sogna di ripetere quanto fatto tre anni fa: ossia la meravigliosa accoppiata Scudetto-Europeo.