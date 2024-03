Ecuador-Italia (0-2), le pagelle: voti diversi per quelli dell’Inter − TS

Ecuador-Italia è terminata 0-2 con le reti di Pellegrini e Barella. Gli azzurri concludono bene la loro breve spedizione americana. Le pagelle di Tuttosport con riferimento ai cinque giocatori dell’Inter.

PAGELLE − Buona pure la seconda per l’Italia di Spalletti, che ha regolato con un gol per tempo l’Ecuador in amichevole ad Harrison, nel New Jersey. In gol Pellegrini e Barella. Il CT ha utilizzato tutti e cinque i giocatori dell’Inter convocati, i quali sono stati autori di un’ottima prova. Le pagelle di Tuttosport in merito a Ecuador-Italia e con riferimento, in questa sede, ai giocatori dell’Inter. Il migliore è ovviamente Nicolò Barella, che con la fascia al braccio ha anche segnato il definitivo 2-0. Poi doppio 6.5 per Darmian e Frattesi. Premiato l’ottimo impatto di quest’ultimo da subentrato. Mentre sufficienza piena da 6 per Bastoni e Dimarco.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio